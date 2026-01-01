Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж»
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100-футовая волна
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Награды и номинации «100-футовая волна»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Победитель
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Победитель
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
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