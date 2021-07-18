В 1 сезоне сериала «100-футовая волна» рассказывается история жизни прославленного серфера по имени Гаррет МакНамара, который в течение десяти лет пытался одолеть гигантские волны, распространенные в небольшом португальском городе под названием Назара. В рамках шоу представлены интервью и других спортсменов. Каждый из них в свое время увлекался серфингом и хотя бы раз в жизни стремился оседлать самую мощную волну в мире. Кроме того, создатели «100-футовой волны» рассказывают о тех изменениях, которые произошли в мире спорта после действий МакНамары и его единомышленников.