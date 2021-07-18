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100-футовая волна 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала 100-футовая волна
Киноафиша Сериалы 100-футовая волна Сезоны Сезон 1

100 Foot Wave 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «100-футовая волна»

В 1 сезоне сериала «100-футовая волна» рассказывается история жизни прославленного серфера по имени Гаррет МакНамара, который в течение десяти лет пытался одолеть гигантские волны, распространенные в небольшом португальском городе под названием Назара. В рамках шоу представлены интервью и других спортсменов. Каждый из них в свое время увлекался серфингом и хотя бы раз в жизни стремился оседлать самую мощную волну в мире. Кроме того, создатели «100-футовой волны» рассказывают о тех изменениях, которые произошли в мире спорта после действий МакНамары и его единомышленников.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «100-футовая волна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Глава 1: Морские чудовища Chapter I - Sea Monsters
Сезон 1 Серия 1
18 июля 2021
Глава 2: Мы не серферы Chapter II - We're Not Surfers
Сезон 1 Серия 2
25 июля 2021
Глава 3: Мэверики Chapter III - Mavericks
Сезон 1 Серия 3
1 августа 2021
Глава 4: Танцуя с богами Chapter IV - Dancing With God
Сезон 1 Серия 4
8 августа 2021
Глава 5: Цирк Chapter V - The Circus
Сезон 1 Серия 5
15 августа 2021
Глава 6: Больше, чем просто уничтожение Chapter VI - More Than Just a Wipeout
Сезон 1 Серия 6
22 августа 2021
График выхода всех сериалов
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