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6.8
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Кошачья фантазия
6.8
Кошачья фантазия
, 1991
Neko Neko Fantasia
Япония / анимация, фэнтези, короткометражный / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.8
В ролях
Кикуко Иноуэ
Satoko
Хидэюки Умэдзу
Teacher
Хиро Юки
Fishmonger
Наоко Ватанабэ
Shiro
Рокуро Ная
Papa
Масако Икэда
Mama
Сигэру Накахара
Kagawa
Юрико Футидзаки
Maki
Сакурако Кисиро
Female Shop Employee
Mayumi Nomura
Toy Seller
Режиссер
Akira Nishimori
Сценарист
Emi Takada
,
Кэндзи Тэрада
Композитор
Shinya Naito
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Япония
Продолжительность
30 минут
Год выпуска
1991
Производство
Animate Film, Anime International Company (AIC), Shueisha
Другие названия
Neko Neko Fantasia, As Fantasias de uma Gatinha, ねこ・ねこ・幻想曲, ねこねこふぁんたじあ, ねこねこ幻想曲, 네코네코 환상곡, Cat Cat Fantasia
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Рейтинг мультфильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 4 декабря 2025
Отзывы о мультфильме
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