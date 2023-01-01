Фильм "Ночь в музее" рассказывает о ночной смене охранника Ларри в музее естественной истории, в котором происходит волшебство: выставленные экспонаты оживают. Ларри (сыгранный Беном Стиллером) сталкивается с забавными ситуациями, в которые вовлечены исторические фигуры от Динозавров и мумий до Теодора Рузвельта. Фильм является комедийным блокбастером с эффектными спецэффектами и смешными приключениями, который понравится всей семье. Мультфильм "Ночь в музее: Камунра снова восстает" начинает ногую главу и рассказывает о приключениях сына Ларри Дэйли.