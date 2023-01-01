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Все части фильма "Ночь в музее"

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Ночь в музее: Новое восстание Камунра
Ночь в музее: Новое восстание Камунра
приключения, анимация, комедия 2022, США
4.0
Ночь в музее: Секрет гробницы
Ночь в музее: Секрет гробницы
семейный, комедия, фэнтези 2014, США
6.0
Ночь в музее 2
Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный 2009, США
6.0
Ночь в музее
Ночь в музее
семейный, комедия, сказка 2006, США
6.0
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Жанр
Все Приключения Анимация Комедия Семейный Фэнтези Боевик Сказка
Страна
Все США
Год
Все 2000-2009 2010-2019 2020-2023

Фильм "Ночь в музее" рассказывает о ночной смене охранника Ларри в музее естественной истории, в котором происходит волшебство: выставленные экспонаты оживают. Ларри (сыгранный Беном Стиллером) сталкивается с забавными ситуациями, в которые вовлечены исторические фигуры от Динозавров и мумий до Теодора Рузвельта. Фильм является комедийным блокбастером с эффектными спецэффектами и смешными приключениями, который понравится всей семье. Мультфильм "Ночь в музее: Камунра снова восстает" начинает ногую главу и рассказывает о приключениях сына Ларри Дэйли.

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