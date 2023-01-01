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Мистические сериалы, похожие на «Шершней»
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Мистические сериалы, похожие на «Шершней»

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Милые обманщицы: Первородный грех
Милые обманщицы: Первородный грех
0.0
драма, триллер, детектив, мелодрама
2022, США
Бесконечная ночь
Бесконечная ночь
0.0
фэнтези, триллер
2022, Бельгия
Третий день
Третий день
0.0
триллер, драма, детектив
2020, Великобритания/США
Противостояние
Противостояние
0.0
драма, ужасы
2020, США
Сумеречная зона
Сумеречная зона
6.0
драма, ужасы
2019, США
Бессердечные
Бессердечные
0.0
драма, детектив
2014, Дания
Твин Пикс
Твин Пикс
8.0
драма, криминал, мистика
1990, США
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Жанр
Все Фэнтези Триллер Драма Детектив Мелодрама Ужасы Криминал Мистика
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