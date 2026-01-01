Кинотеатр «Super 8» — это самая современная киноплощадка в городе Йошкар-Ола относится к цифровым мультиплексам нового поколения. Был открыт в 2014 году. Находится в ТРК «YOLKA».
Кинотеатр располагает пятью кинозалами, общее кол-во мест в которых равно 786. Каждый кинозал оснащен цифровыми прокторами и передовыми системами воспроизведения звука. Фильмы демонстрируются с высокой чистотой звука и качественной картинкой в форматах 2D и 3D. Все кинозалы соответствуют европейским стандартам комфортности и экологичности: удобное расположение эргономичных кресел, просторные междурядья, действует система климат-контроля. Премьерный пятый зал рассчитан на 334 места.
В кинотеатре «Super 8» в Йошкар-Оле все предусмотрено для отличного проведение досуга: лучший репертуар, праздничные мероприятия, фестивали. В фойе имеется гостеприимный «Кино-Bar».