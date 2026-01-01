Оповещения от Киноафиши
Русский
Кинотеатры Super 8

Super 8

Йошкар-Ола
Адрес
г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, 6, ТРЦ «Yolka»
Телефон

+7 (8362) 38-38-00

ТРК
Расположен в ТРЦ «Yolka»

О кинотеатре

Кинотеатр «Super 8» — это самая современная киноплощадка в городе Йошкар-Ола относится к цифровым мультиплексам нового поколения. Был открыт в 2014 году. Находится в ТРК «YOLKA».

Кинотеатр располагает пятью кинозалами, общее кол-во мест в которых равно 786. Каждый кинозал оснащен цифровыми прокторами и передовыми системами воспроизведения звука. Фильмы демонстрируются с высокой чистотой звука и качественной картинкой в форматах 2D и 3D. Все кинозалы соответствуют европейским стандартам комфортности и экологичности: удобное расположение эргономичных кресел, просторные междурядья, действует система климат-контроля. Премьерный пятый зал рассчитан на 334 места.

В кинотеатре «Super 8» в Йошкар-Оле все предусмотрено для отличного проведение досуга: лучший репертуар, праздничные мероприятия, фестивали. В фойе имеется гостеприимный «Кино-Bar».

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
4K
Парковка
3 голоса
Отзывы о кинотеатре

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
