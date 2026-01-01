ТРЦ «Yolka» - крупнейший торгово-развлекательный центр в Йошкар-Оле площадью более 35 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Yolka» представляет собой современный двухуровневый комплекс с более чем 70 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и большой досугово-развлекательной зоной. ТРЦ «Yolka» расположен около пешеходного Бульвара Чавайна, на пересечении Ленинского проспекта, улицы Кирова и улицы Карла Либкнехта, в двух кварталах от Кремля и в пешей доступности от парка Сосновая Роща.
На территории торгово-развлекательного центра «Yolka» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (O’STIN, Gloria Jeans & Gee Jay, befree, Elis, Concept Club, Colin`s, Palmetta, Zolla, Calzedonia, MILAVITSA, Kari, Pavlotti, NINEL, Амелия, «Сад Эдема», «Главный головной», Dzintars, JuiceMe, MakeIt, DoJones, GoodStyleStore, «Снежная Королева», Bellissimo, «1000 и 1 сумка» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok, и др.), магазины мебели и товаров для дома (Askona и др.), фирменные магазины техники (Bork и др.), магазины подарков и аксессуаров («Подарки» и др.), популярные магазины детских товаров («Смышленыш», «Буду мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora, «Клеопатра», «Наше Золото», 585GOLD и др.), магазины часов и очков (In Time и др.), туристическое агентство, салон оптики «Айкрафт Оптика», салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Мегафон», «Билайн» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов «Мультимастер», ателье, книжный салон, цветочный магазин, зоомаркет, магазин канцелярских товаров, студия солярия, центр фотоуслуг, ателье, концертная касса, банкоматы («ВТБ 24», «Бинбанк», «Сбербанк» и др.), магазины «Автодевайс», «Лукошко», детская парикмахерская «Стрижуля», аптека «Планета Здоровья» и платёжные терминалы.
Кроме того, в ТРЦ «Yolka» функционируют современный многозальный кинотеатр «SUPER 8», продовольственный гипермаркет «ЭССЕН», супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркет бытовой техники и электроники «Media Markt», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», магазин товаров для дома, детский развлекательный центр JamPark и аттракцион 7D.
Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Бургер Кинг», «Суши-Маркет», Subway, пиццерия «Соренто» и др.).
Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Yolka» есть бесплатная автомобильная парковка на 880 машиномест.
Адрес:
г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6
Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Yolka» можно следующим образом:
1. На любом общественном транспорте, идущем по Ленинскому проспекту, улице Кирова или улице Карла Либкнехта до остановки «Микрорайон Юбилейный»
2. На любом общественном транспорте, идущем проспекту, улице Кирова или улице Карла Либкнехта до остановки «Улица Кирова»
Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Yolka»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Эссен»: 08.00 – 23.00;
Кинотеатр «SUPER 8»: 08.30 – 01.00.