Киноафиша Йошкар-Олы Кинотеатры Super 8 ТРЦ «Yolka»

ТРЦ «Yolka»

ТРЦ «Yolka»
Адрес
г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6
Показать на карте

ТРЦ «Yolka» - крупнейший торгово-развлекательный центр в Йошкар-Оле площадью более 35 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Yolka» представляет собой современный двухуровневый комплекс с более чем 70 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и большой досугово-развлекательной зоной. ТРЦ «Yolka» расположен около пешеходного Бульвара Чавайна, на пересечении Ленинского проспекта, улицы Кирова и улицы Карла Либкнехта, в двух кварталах от Кремля и в пешей доступности от парка Сосновая Роща.

На территории торгово-развлекательного центра «Yolka» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (O’STIN, Gloria Jeans & Gee Jay, befree, Elis, Concept Club, Colin`s, Palmetta, Zolla, Calzedonia, MILAVITSA, Kari, Pavlotti, NINEL, Амелия, «Сад Эдема», «Главный головной», Dzintars, JuiceMe, MakeIt, DoJones, GoodStyleStore, «Снежная Королева», Bellissimo, «1000 и 1 сумка» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok, и др.), магазины мебели и товаров для дома (Askona и др.), фирменные магазины техники (Bork и др.), магазины подарков и аксессуаров («Подарки» и др.), популярные магазины детских товаров («Смышленыш», «Буду мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora, «Клеопатра», «Наше Золото», 585GOLD и др.), магазины часов и очков (In Time и др.), туристическое агентство, салон оптики «Айкрафт Оптика», салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Мегафон», «Билайн» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов «Мультимастер», ателье, книжный салон, цветочный магазин, зоомаркет, магазин канцелярских товаров, студия солярия, центр фотоуслуг, ателье, концертная касса, банкоматы («ВТБ 24», «Бинбанк», «Сбербанк» и др.), магазины «Автодевайс», «Лукошко», детская парикмахерская «Стрижуля», аптека «Планета Здоровья» и платёжные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «Yolka» функционируют современный многозальный кинотеатр «SUPER 8», продовольственный гипермаркет «ЭССЕН», супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркет бытовой техники и электроники «Media Markt», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», магазин товаров для дома, детский развлекательный центр JamPark и аттракцион 7D.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Бургер Кинг», «Суши-Маркет», Subway, пиццерия «Соренто» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Yolka» есть бесплатная автомобильная парковка на 880 машиномест.

Адрес:
г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 6

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Yolka» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Ленинскому проспекту, улице Кирова или улице Карла Либкнехта до остановки «Микрорайон Юбилейный»

  • на маршрутных такси № 21, 24

2. На любом общественном транспорте, идущем проспекту, улице Кирова или улице Карла Либкнехта до остановки «Улица Кирова»

  • на автобусе № 12
  • на маршрутных такси № 21, 24, 50

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Yolka»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Эссен»: 08.00 – 23.00;
Кинотеатр «SUPER 8»: 08.30 – 01.00.

