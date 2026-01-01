Оповещения от Киноафиши
Super 8
Расписание сеансов кинотеатра «Super 8»
Расписание сеансов кинотеатра «Super 8»
Торговый центр
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8362) 38-38-00
Позвонить
