Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Йошкар-Олы Кинотеатры Super 8 Расписание сеансов кинотеатра «Super 8»

Расписание сеансов кинотеатра «Super 8»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (8362) 38-38-00 Позвонить
Кинотеатры рядом
1.4 км
Компас Воскресенский просп., 11, г. Йошкар-Ола
5
2.6 км
Октябрь ул. Кремлевская, 21
5
6.1 км
Синема Эл ул. Йывана-Кырли, 25
5
6.1 км
Синема Эл ул. Красноармейская, д. 113, ТЦ "Планета мебели"
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше