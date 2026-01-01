Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Super 8 (Йошкар-Ола)
Super 8
Торговый центр
1.4
км
Компас
Воскресенский просп., 11, г. Йошкар-Ола
5
2.6
км
Октябрь
ул. Кремлевская, 21
5
6.1
км
Синема Эл
ул. Йывана-Кырли, 25
5
6.1
км
Синема Эл
ул. Красноармейская, д. 113, ТЦ "Планета мебели"
5
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
