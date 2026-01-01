Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Йошкар-Олы

1
Октябрь
Октябрь
ул. Кремлевская, 21
1 отзыв
2
Синема Эл
Синема Эл
ул. Йывана-Кырли, 25
3 отзыва
3
Super 8
Super 8
ул. Кирова, 6, ТРЦ «Yolka»
4
Компас
Воскресенский просп., 11, г. Йошкар-Ола
5
Синема Эл
ул. Красноармейская, д. 113, ТЦ "Планета мебели"
3 отзыва
