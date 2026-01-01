Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Верхней Салды
Кинотеатры
Городской Дом культуры
Кинотеатр Городской Дом культуры (Верхняя Салда) на карте
Кинотеатр Городской Дом культуры (Верхняя Салда) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Городской Дом культуры (Верхняя Салда) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
3.4
км
Кедр
ул. Энгельса, 38
5
34.2
км
Центр культуры «Современник»
Свердловская обл., п. Басьяновский, ул. Ленина, 10
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
