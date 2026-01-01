Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Верхней Салды
Городской Дом культуры
Расписание сеансов кинотеатра «Городской Дом культуры»
Расписание сеансов кинотеатра «Городской Дом культуры»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34345) 4-15-40
Позвонить
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34345) 4-15-40
Позвонить
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34345) 4-15-40
Позвонить
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34345) 4-15-40
Позвонить
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34345) 4-15-40
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34345) 4-15-40
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34345) 4-15-40
Позвонить
Шальная императрица
комедия
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34345) 4-15-40
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (34345) 4-15-40
Позвонить
Кинотеатры рядом
3.4
км
Кедр
ул. Энгельса, 38
5
34.2
км
Центр культуры «Современник»
Свердловская обл., п. Басьяновский, ул. Ленина, 10
5
