Киноафиша Верхней Салды Кинотеатры Городской Дом культуры Расписание сеансов кинотеатра «Городской Дом культуры»

Расписание сеансов кинотеатра «Городской Дом культуры»

Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34345) 4-15-40 Позвонить
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34345) 4-15-40 Позвонить
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34345) 4-15-40 Позвонить
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34345) 4-15-40 Позвонить
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34345) 4-15-40 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34345) 4-15-40 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34345) 4-15-40 Позвонить
Шальная императрица
Шальная императрица комедия 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34345) 4-15-40 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (34345) 4-15-40 Позвонить
Кинотеатры рядом
3.4 км
Кедр ул. Энгельса, 38
5
34.2 км
Центр культуры «Современник» Свердловская обл., п. Басьяновский, ул. Ленина, 10
5
