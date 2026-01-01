Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»

Верхняя Салда
Кедр
ул. Энгельса, 38
400 метров
Городской Дом культуры
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Труда, д 1
3.3 км
Кинозал ДК им. Ленина
ул. Карла Маркса, 2
10 км
Россия
просп. Вагоностроителей, 26а
29.6 км
Центр культуры «Современник»
Свердловская обл., п. Басьяновский, ул. Ленина, 10
30.9 км
Красногвардеец
ул. Победы, 26
37 км
Мягкий кинотеатр DEPO
Свердловское шоссе, 31, ТРЦ «Depo»
37.1 км
Родина
г. .Нижний Тагил, пр. Ленина, 57
37.6 км
МБУ ГГО "Николо-Павловский ЦК"
Свердловская обл., с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
41.4 км
Металлург
ул. Советская, 2
44.7 км
Городской кинотеатр
ул. Машиностроителей, 3
54.9 км
Заря
ул. Фрунзе, 46
71.3 км
Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
