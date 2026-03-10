Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Верхней Салды Кинотеатры Кедр

Кедр

Верхняя Салда
Адрес
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 38
Показать на карте
Телефон

+7 (34345) 2-15-80

Позвонить
Билеты от 250 ₽
Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Кедр» в городе Верхняя Салда расположен по адресу: ул. Энгельса, 38. Принадлежит киносети «Премьер-зал». Эта киноплощадка является привлекательным местом культурного отдыха с 1966 года.
В 2013 году была осуществлена полная реставрация здания и переоснащение кинотеатра. Старую технику поменяли на современное цифровое оборудование, и теперь жители города могут смотреть в киноцентре популярные фильмы в 3D формате.

В двухзальном киноплексе установлены удобные кресла с подставками для напитков, имеется система  кондиционирования «зима-лето». Каждую неделю в премьерном зрительном зале показывают мировые новинки. По выходным дням и праздникам в здании кинотеатра проводятся разнообразные праздники, конкурсы, мастер-классы и другие интересные мероприятия.

Напитки, закуски и сладкие десерты продаются в кино-баре, который расположен в холле.  

Бар
мало голосов Оцените
1 голос
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Кедр
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 3 сеанса
13:25 от 250 ₽ 18:45 от 400 ₽ 21:00 от 300 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
09:10 от 300 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
09:30 от 250 ₽ ...
Наследник
Наследник
Сегодня 2 сеанса
11:10 от 300 ₽ 20:50 от 400 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

1 голос
Фильмы в кинотеатре Кедр

Сегодня 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
13:25 от 250 ₽ 18:45 от 400 ₽ 21:00 от 300 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
09:10 от 300 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
09:30 от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
