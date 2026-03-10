Кинотеатр «Кедр» в городе Верхняя Салда расположен по адресу: ул. Энгельса, 38. Принадлежит киносети «Премьер-зал». Эта киноплощадка является привлекательным местом культурного отдыха с 1966 года.

В 2013 году была осуществлена полная реставрация здания и переоснащение кинотеатра. Старую технику поменяли на современное цифровое оборудование, и теперь жители города могут смотреть в киноцентре популярные фильмы в 3D формате.

В двухзальном киноплексе установлены удобные кресла с подставками для напитков, имеется система кондиционирования «зима-лето». Каждую неделю в премьерном зрительном зале показывают мировые новинки. По выходным дням и праздникам в здании кинотеатра проводятся разнообразные праздники, конкурсы, мастер-классы и другие интересные мероприятия.

Напитки, закуски и сладкие десерты продаются в кино-баре, который расположен в холле.