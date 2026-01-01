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Рейтинг фильмов в прокате в Шахтах

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком Единая версия знаменитой дилогии Квентина Тарантино с дополнительными анимационными сценами
боевик, криминал, триллер 2006, США
8.0
Билеты
Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический 2026, США
8.0
Билеты
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! Датский фэнтезийный мультфильм об озорных троллях, которые попадают в мир людей
анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
7.0
Билеты
Закулисье реальности
Закулисье реальности Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика 2026, США
7.0
Билеты
Школа волшебников
Школа волшебников Чешское фэнтези в духе "Гарри Поттера" о девочке, которая попадает в магическое учебное заведение
семейный, фэнтези 2025, Чехия
7.0
Билеты
Момо
Момо Маленькая сиротка с волшебными способностями противостоит похитителям времени
семейный, фэнтези 2025, Германия
6.0
Билеты
Зверолюция
Зверолюция Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация 2026, Испания
6.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия 2026, Россия
6.0
Билеты
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
6.0
Билеты
Преступление на третьем этаже
Преступление на третьем этаже Французская криминальная комедия об авторе детективов и его супруге
комедия, криминал 2026, Франция
6.0
Билеты
Холоп 3
Холоп 3 Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения 2026, Россия
6.0
Билеты
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда Фильм о дружбе школьников с удивительными говорящими питомцами
приключения, семейный, фэнтези 2025, Германия
5.0
Билеты
Зеркала. Пожиратели душ
Зеркала. Пожиратели душ Индонезийский мистический триллер о семействе, которое обнаруживает в своем новом доме таинственное зеркало
ужасы, триллер 2025, Индонезия
5.0
Билеты
День рождения
День рождения Магнат Уиллем Дефо устраивает вечеринку на собственном острове. Напряженная драма о власти, любви и свободе
драма 2025, Греция / Нидерланды / Испания
5.0
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МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
анимация 2026, Россия
0.0
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Космическая Машка
Космическая Машка 11-летняя дочь космонавта вливается в среду сверстников
комедия 2026, Россия
0.0
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