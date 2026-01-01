Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
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Убить Билла: Кровавое дело целиком
Единая версия знаменитой дилогии Квентина Тарантино с дополнительными анимационными сценами
боевик, криминал, триллер
2006, США
8.0
Билеты
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Тролли возвращаются!
Датский фэнтезийный мультфильм об озорных троллях, которые попадают в мир людей
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
7.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Школа волшебников
Чешское фэнтези в духе "Гарри Поттера" о девочке, которая попадает в магическое учебное заведение
семейный, фэнтези
2025, Чехия
7.0
Билеты
Момо
Маленькая сиротка с волшебными способностями противостоит похитителям времени
семейный, фэнтези
2025, Германия
6.0
Билеты
Зверолюция
Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация
2026, Испания
6.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Побег из волшебного измерения
Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
6.0
Билеты
Преступление на третьем этаже
Французская криминальная комедия об авторе детективов и его супруге
комедия, криминал
2026, Франция
6.0
Билеты
Холоп 3
Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Школа магических зверей. Хранители чуда
Фильм о дружбе школьников с удивительными говорящими питомцами
приключения, семейный, фэнтези
2025, Германия
5.0
Билеты
Зеркала. Пожиратели душ
Индонезийский мистический триллер о семействе, которое обнаруживает в своем новом доме таинственное зеркало
ужасы, триллер
2025, Индонезия
5.0
Билеты
День рождения
Магнат Уиллем Дефо устраивает вечеринку на собственном острове. Напряженная драма о власти, любви и свободе
драма
2025, Греция / Нидерланды / Испания
5.0
Билеты
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
Космическая Машка
11-летняя дочь космонавта вливается в среду сверстников
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
14 июня
15 июня
16 июня
17 июня
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
боевик
драма
исторический
комедия
криминал
музыка
приключения
семейный
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
500-1000₽
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