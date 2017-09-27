Кинотеатр «Нейва» в Новоуральске расположен в центре города по адресу: ул. Ленина, 85а. Это привлекательное место культурного досуга популярно среди горожан.



В кинотеатре всего один кинозал, который поражает своими размерами — его вместимость 426 мест. Фильмы в форматах в 2D и 3D демонстрируются в высоком цифровом качестве изображения и звука. Сеансы ретро-кино проходят с использованием пленочного проектора.

Здание киноцентра «Нейва» — одно из красивейших в городе: стеклянные фасады, просторный холл с колоннами напоминает зеленый оазис, пол отделан «под мрамор», комфортный зрительный зал.

Основной репертуар почти такой же, как и в столичных кинозалах – представлены самые кассовые мировые новинки и лучшее отечественное кино. По выходным дням здесь организовывают творческие вечера, детские праздники и кинофестивали.

В холле работает кино-кафе, предлагающее разнообразное меню.