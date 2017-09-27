Оповещения от Киноафиши
Нейва

Нейва

Новоуральск
г. Новоуральск, ул. Ленина, 85 А
+7 (34370) 601-60 / бронирование

Премьер зал

О кинотеатре

Кинотеатр «Нейва» в Новоуральске расположен в центре города по адресу: ул. Ленина, 85а. Это привлекательное место культурного досуга популярно среди горожан.

В кинотеатре всего один кинозал, который поражает своими размерами — его вместимость 426 мест. Фильмы в форматах в 2D и 3D демонстрируются в высоком цифровом качестве изображения и звука. Сеансы ретро-кино проходят с использованием пленочного проектора. 
Здание киноцентра «Нейва» —  одно из красивейших в городе: стеклянные фасады, просторный холл с колоннами напоминает зеленый оазис, пол отделан «под мрамор»,  комфортный зрительный зал.
Основной репертуар почти такой же, как и в столичных кинозалах – представлены самые кассовые мировые новинки и лучшее отечественное кино. По выходным дням здесь организовывают творческие вечера, детские праздники и кинофестивали.
В холле работает кино-кафе, предлагающее разнообразное меню.

К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
17:15 от 250 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
13:20 от 250 ₽ ...
Крик 7
Крик 7
Сегодня 1 сеанс
21:00 от 250 ₽ ...
Наследник
Наследник
Сегодня 1 сеанс
21:10 от 250 ₽ ...
День пожилого человека

С понедельника по пятницу для пенсионеров специальная цена на сеансы до 18 часов - 100 рублей! При покупке билетов необходимо предъявить документ, удостоверяющий право на льготы. Акция не действует на фильмы с меморандумом и в праздничные дни. Билеты приобретаются по акции через кассу кинотеатра.

Пенсионерам
В Екатеринбурге пройдет фестиваль документального кино «РОССИЯ»
В Екатеринбурге пройдет фестиваль документального кино «РОССИЯ» 1 октября в Екатеринбурге стартуют показы 28-го Открытого фестиваля документального кино «РОССИЯ», который пройдет до 5 октября. В программе этого года будет представлена 31
27 сентября 2017
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
17:15 от 250 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:20 от 250 ₽
Крик 7
Крик 7 ужасы, детектив, триллер 2026, США
2D
21:00 от 250 ₽
