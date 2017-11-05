Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Дея
Азамат Кучеров
5 ноября 2017, 13:01
Здравствуйте! Почему не показывают Тор Рагнарёк ?
5 ноября 2017, 13:01
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
7 ноября 2017, 11:43
в ответ на сообщение
Азамат Кучеров от 5 ноября 2017, 13:01
Азамат, добрый день!
Уже показывают.
Расписание можете уточнить по номеру телефона: +7 (8662) 96-79-28.
7 ноября 2017, 11:43
0
0
Ответить
Вячеслав Машнов-Валерьевич
25 июля 2018, 08:51
Оценка
завтра будут показывать человек муравей и оса ?
25 июля 2018, 08:51
0
0
Ответить
Салим Апшацев
25 декабря 2019, 09:33
Извините, а с едой пускают?)))
25 декабря 2019, 09:33
0
0
Ответить
Салим Апшацев
25 декабря 2019, 09:35
А с едой пускают?))
25 декабря 2019, 09:35
0
0
Ответить
Альберт Кужев
23 июля 2020, 12:57
Хороший кинотеатр, все понравилось!
23 июля 2020, 12:57
0
0
Ответить
neskfikrrrr
2 сентября 2021, 16:43
в ответ на сообщение
Салим Апшацев от 25 декабря 2019, 09:35
Да
2 сентября 2021, 16:43
0
0
Ответить
neskfikrrrr
2 сентября 2021, 16:43
в ответ на сообщение
Салим Апшацев от 25 декабря 2019, 09:33
Да
2 сентября 2021, 16:43
0
0
Ответить
Алим Алимов
6 ноября 2021, 17:36
Оценка
С какого числа можно будет посещать кинотеатры без QR- кода?
6 ноября 2021, 17:36
0
0
Ответить
A S T E M I R
18 декабря 2021, 22:04
Оценка
Лучший кинотеатр в городе, но в последнее время стали менять сеансы, два раза приходили по информации с интернета и выяснялось что в это время покажут Человек-паук, что очень несерьёзно для самого посещаемого кинотеатра в городе..
18 декабря 2021, 22:04
0
0
Ответить
Милена Медалиева
18 декабря 2022, 15:24
Аватар 2 будут показывать?если да,то до нового года?
18 декабря 2022, 15:24
0
0
Ответить
Murtaza Etu
6 апреля 2023, 12:37
Ужасные люди, просто отвратительные (кто проверяет билеты)!!!
6 апреля 2023, 12:37
0
0
Ответить
Saida Bekarova
24 июля 2023, 12:56
Когда будет фильм "Барби" ?
24 июля 2023, 12:56
0
0
Ответить
Astemir Karmov
2 декабря 2025, 23:11
в ответ на сообщение
Салим Апшацев от 25 декабря 2019, 09:33
Оценка
Да можно!
2 декабря 2025, 23:11
0
0
Ответить
