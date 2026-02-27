Оповещения от Киноафиши
Дея
Расписание сеансов кинотеатра «Дея»
Расписание сеансов кинотеатра «Дея»
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:50
от 300 ₽
Гигант
драма, спорт
2025, США
2D
18:10
от 300 ₽
22:45
от 300 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
15:40
от 230 ₽
20:15
от 300 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
10:20
от 150 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
14:30
от 230 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
09:25
от 150 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:25
от 230 ₽
21:10
от 300 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
23:25
от 300 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
10:00
от 150 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
17:05
от 300 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
2D
09:50
от 150 ₽
11:50
от 150 ₽
13:50
от 230 ₽
14:50
от 600 ₽
15:50
от 230 ₽
16:50
от 600 ₽
17:50
от 300 ₽
18:50
от 750 ₽
19:50
от 300 ₽
20:50
от 750 ₽
21:50
от 300 ₽
22:50
от 750 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
09:45
от 150 ₽
10:30
от 600 ₽
11:55
от 150 ₽
12:40
от 600 ₽
14:00
от 230 ₽
15:10
от 230 ₽
16:10
от 230 ₽
17:20
от 300 ₽
18:20
от 300 ₽
20:30
от 300 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
19:05
от 300 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
13:20
от 230 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
11:40
от 150 ₽
13:40
от 230 ₽
22:40
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
