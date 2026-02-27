Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Дея»

Расписание сеансов кинотеатра «Дея»

Сегодня 27
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:50 от 300 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
18:10 от 300 ₽ 22:45 от 300 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
15:40 от 230 ₽ 20:15 от 300 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
10:20 от 150 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
14:30 от 230 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
09:25 от 150 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:25 от 230 ₽ 21:10 от 300 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
23:25 от 300 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
10:00 от 150 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:05 от 300 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
09:50 от 150 ₽ 11:50 от 150 ₽ 13:50 от 230 ₽ 14:50 от 600 ₽ 15:50 от 230 ₽ 16:50 от 600 ₽ 17:50 от 300 ₽ 18:50 от 750 ₽ 19:50 от 300 ₽ 20:50 от 750 ₽ 21:50 от 300 ₽ 22:50 от 750 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
09:45 от 150 ₽ 10:30 от 600 ₽ 11:55 от 150 ₽ 12:40 от 600 ₽ 14:00 от 230 ₽ 15:10 от 230 ₽ 16:10 от 230 ₽ 17:20 от 300 ₽ 18:20 от 300 ₽ 20:30 от 300 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
19:05 от 300 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
13:20 от 230 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
11:40 от 150 ₽ 13:40 от 230 ₽ 22:40 от 300 ₽
