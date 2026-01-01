ТРЦ «Дея» - это многофункциональный торгово-развлекательный центр Нальчика площадью более 20 тысяч квадратных метров с большой торговой галереей, фудкортом, мультиплексом и развлекательными площадками. ТРЦ «Дея» расположен в районе Богданка, на пересечении крупных транспортных магистралей города Нальчика – улицы Идарова, улицы Хмельницкого и уицы Кирова, недалеко от Нальчикского республиканского ипподрома.

На территории торгово-развлекательного центра «Дея» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (VIS-A-VIS, Kira Plastinina, Tom Farr, Lady Collection, LOVE REPUBLIC, KANZLER, Kari, Samura, Elis, SWAG, «Амели», Smart 007, MagPrint, Warszawa, «Стамбул», EL FATE, «Вавилон Фарм» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas, Reebok и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины подарков и аксессуаров («Серебро в подарок» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola, SWAG Kids и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Московский ювелирный завод», «Наше Золото» и др.), магазины часов и очков (G-Shock и др.), туристическое агентство, салоны оптики («Линзмастер» и др.), салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «Евросеть» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны «Книга +», аптека, детская студия красоты, студия маникюра, салон красоты, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-банк», «Татфондбанк» и др.), «Еврочистка Dея» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Дея» функционируют современный многомизальный кинотеатр «DЕЯ Синема», продовольственный супермаркет «Перекресток», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркеты спортивных товаров («Спортмастер» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», детский развлекательный центр, боулинг центр, спорт-бар и детский городок «Остров сокровищ».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (Coffeeshop Company, «Суши Маркет» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Дея» есть наземный бесплатный паркинг на 300 машиномест.

Адрес:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 320

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Дея» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Идарова, улице Хмельницкого или улице Кирова до остановки «ТРЦ Дея»

на автобусах № 14, 15, 17, 22

на маршрутных такси № 9, 10, 11, 14, 17, 19, 24

Режим работы

Магазины ТРЦ «Дея»: 09.00 – 21.00;

Супермаркет «Дея»: 09.00 – 00.00;

Кинотеатр «Дея»: с 10.00 до последнего сеанса;

Боулинг-клуб «Дея»: пн – чт: 11.00 – 0.00, пт – вс: 10.00 – 00.00;

Детский городок «Остров сокровищ» (горки, детское кафе и др.): 10.00 – 22.00;

Фудкорт ТРЦ «Дея»: 09.00 – 23.00;

Спортбар: пн – пт: 12.00 – 0.00, сб, вс: 11.00 – 00.00.