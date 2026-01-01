Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нальчика
Кинотеатры
Дея
Торговый центр
Кинотеатры рядом
2.2
км
Кинотеатр "Кругозор"
ул. Толстого, д. 182
5
2.9
км
Восток
пр. Ленина 37
5
4.3
км
Эльбрус
пр. Кулиева, 12, ДК профсоюзов
5
4.8
км
Галерея Синема
ул. Кирова, 1д, ТРЦ «Галерея»
5
21.1
км
Центр Кино
ул. Ленина, 23
5
42.5
км
Вертикаль
ул. Гагарина, 16
5
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
