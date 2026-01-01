С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта

Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях

Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки

Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски

Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории

У «Чужого» есть шедевральный спин-офф — с Фордом и андроидами: его продолжения на голову выше «Прометея»

Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)

«Уверен в полном провале»: что будут смотреть в сентябре-2026 и какой российский сериал уже успел всех рассорить

Не только «Метод» и «Трасса»: 5 российских сериалов, которые не стыдно советовать любителям детективов

В Азии пересняли русскую супергероику с позорными 4.4 на IMDb – и собрали в прокате больше в 10 раз: «Да, это плохо – поэтому прекрасно»