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Скоро в прокате «Робоняня»
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Joy Land
г. Майкоп, ул. Некрасова, 293, ТРЦ Joy Land
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
11:15
от 250 ₽
Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
2D
11:25
от 250 ₽
13:40
от 250 ₽
15:35
от 250 ₽
17:40
от 250 ₽
20:30
от 250 ₽
22:40
от 250 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
11:30
от 250 ₽
Еще 9 фильмов
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Премьеры
Онлайн
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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«Можно врубать хоть с 5 эпизода»: зрители честно рассказали, что не так с новыми российскими «Бриджертонами» — 90 серий осилят точно не все
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«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»
«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до
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