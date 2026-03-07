Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Майкопа Кинотеатры Joy Land Расписание сеансов кинотеатра «Joy Land»

Расписание сеансов кинотеатра «Joy Land»

Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:20 от 260 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
16:30 от 260 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
22:15 от 260 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
19:50 от 260 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:15 от 260 ₽ 15:25 от 260 ₽ 18:55 от 260 ₽ 22:10 от 260 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:50 от 260 ₽ 13:40 от 260 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
20:15 от 260 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
11:35 от 260 ₽ 13:15 от 260 ₽ 16:05 от 260 ₽ 18:10 от 260 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
17:35 от 260 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»
В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13%
Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше