Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Майкоп, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Майкопа
Кинотеатры
Joy Land
Расписание сеансов кинотеатра «Joy Land»
Расписание сеансов кинотеатра «Joy Land»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:20
от 260 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
16:30
от 260 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
22:15
от 260 ₽
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
19:50
от 260 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
14:15
от 260 ₽
15:25
от 260 ₽
18:55
от 260 ₽
22:10
от 260 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:50
от 260 ₽
13:40
от 260 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
20:15
от 260 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
11:35
от 260 ₽
13:15
от 260 ₽
16:05
от 260 ₽
18:10
от 260 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
17:35
от 260 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»
В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13%
Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Зумеры написали 5 отзывов на фильмы СССР: только знатоки поймут, что за картина похожа на «Пункт назначения» (тест)
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Следом за «Первым» появится и «Разбойный отдел»: героев уже называют заменой Шибанову и Брагину
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667