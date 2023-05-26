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Киноафиша Майкопа Кинотеатры Joy Land

Joy Land

Майкоп
Адрес
г. Майкоп, ул. Некрасова, 293, ТРЦ Joy Land
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Телефон

8 (8772) 561-165 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр «Joy Land» в Майкопе находится в семейном развлекательном центре «Джой Ленд» по улице Краснооктябрьской.

Современный четырёхзальный кинотеатр на 656 мест, оборудованный всем необходимым для качественного отдыха.
Ежедневно на экранах кинотеатра демонстрируется свыше десяти фильмов. Репертуар обновляется каждый четверг. Жители и гости города могут быть в курсе всех последних кинопремьер и увидеть новые крупнобюджетные голливудские блокбастеры, фестивальное европейское кино и лучшие российские фильмы.

Кинотеатр «Джой Ленд» является одним из самых популярных мест в городе. Здесь предусмотрено всё для комфорта зрителей, установлены системы климат-контроля, имеется кинобар и небольшие кафе: «XL-кафе», «Grill-кафе» с разнообразным меню.

Для активных людей создан современный боулинг-клуб на 10 дорожек с отдельным баром. Любителей сразиться в бильярд приглашает классический бильярдный зал. Для детей имеется игровая зона.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Парковка
7.0 Оцените
14 голосов
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Joy Land
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
18:15 от 250 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 1 сеанс
14:05 от 250 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 1 сеанс
23:10 от 250 ₽ ...
Зверолюция
Зверолюция
Сегодня 1 сеанс
13:35 от 250 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Dinara Ozheva 26 мая 2023, 19:15
очень разочарована. мало того , что мне не продали чипсы , потому что мне нет , по их мнению , 18 лет… так еще и не пропустили на сеанс , подумав ,… Читать дальше…
Alone Fog 21 января 2026, 19:49
Очень долго не обновляют афишу, в премьерах висит Аватар 3, еще с 15 числа, я с подругой туда пришли, и спросили про аватара, сказали что показывать… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
14 голосов
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Фильмы в кинотеатре Joy Land

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
18:15 от 250 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
14:05 от 250 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
23:10 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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