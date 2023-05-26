Кинотеатр «Joy Land» в Майкопе находится в семейном развлекательном центре «Джой Ленд» по улице Краснооктябрьской.



Современный четырёхзальный кинотеатр на 656 мест, оборудованный всем необходимым для качественного отдыха.

Ежедневно на экранах кинотеатра демонстрируется свыше десяти фильмов. Репертуар обновляется каждый четверг. Жители и гости города могут быть в курсе всех последних кинопремьер и увидеть новые крупнобюджетные голливудские блокбастеры, фестивальное европейское кино и лучшие российские фильмы.



Кинотеатр «Джой Ленд» является одним из самых популярных мест в городе. Здесь предусмотрено всё для комфорта зрителей, установлены системы климат-контроля, имеется кинобар и небольшие кафе: «XL-кафе», «Grill-кафе» с разнообразным меню.



Для активных людей создан современный боулинг-клуб на 10 дорожек с отдельным баром. Любителей сразиться в бильярд приглашает классический бильярдный зал. Для детей имеется игровая зона.