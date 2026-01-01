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Сеть Монитор на карте в городе Майкоп

Майкоп
Cimax
ул.Фрунзе, д.4
г. Лабинск, ул.Фрунзе, д.4
+7 (86169) 6-92-70 (касса)
Joy Land
ул. Некрасова, 293, ТРЦ Joy Land
г. Майкоп, ул. Некрасова, 293, ТРЦ Joy Land
8 (8772) 561-165 (бронирование)
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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