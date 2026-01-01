Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Cimax
ул.Фрунзе, д.4
г. Лабинск, ул.Фрунзе, д.4
+7 (86169) 6-92-70 (касса)
Joy Land
ул. Некрасова, 293, ТРЦ Joy Land
г. Майкоп, ул. Некрасова, 293, ТРЦ Joy Land
8 (8772) 561-165 (бронирование)
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Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Школа магических зверей. Хранители чуда
Отзывы
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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