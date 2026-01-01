ТРЦ «Московский» - один из самых популярных торгово-развлекательных центров в Клинцах площадью более 22 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Московский» представляет собой двухуровневый комплекс с более чем 50 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательной зоной. ТРЦ «Московский» расположен в исторический части города на берегу реки Московка, на центральной улице города - улице Октябрьской, которая является основной артерией Клинцов, недалеко от городского рынка, автовокзала и въезда на федеральную автотрассу.

На территории торгово-развлекательного центра «Московский» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (O’STIN, INCITY, Zolla, «ЦентрОбувь», «Аля», «Стильная деталь», «Мелочи», «Бурса», «Амелия», «Белорусская обувь», «Сити обувь», «Сапожок», SVYTNYH, «Ванда», CAPRICE, «Комфорт», «Маруся», «Модный бутик», «Модный хит», SENORILA RICA, SOFI, «SUPER ДЖИНС», Tian De, «Физрук», «Ди Лена» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды («Евроспорт» и др.), магазины мебели и товаров для дома, фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Подарки» и др.), популярные магазины детских товаров («Много игрушек» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Белорусская Косметика» и др.), ювелирные салоны («Алмаз-Холдинг» и др.), магазины часов и очков («Хронограф» и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Евросеть», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон «Букварь», цветочный магазин, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, салон маникюра BEAUTY NAIL, салон красоты, концертная касса, банкоматы («Сбербанк», «Форабанк» и др.), магазины VAN CLIFF, GAMEZONE, «Коралл», «Яблоко», аптека и платёжные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «Московский» функционируют современный трехзальный кинотеатр сети «КиноПарк», продовольственный гипермаркет «Калита Град», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS и др.), супермаркет товаров с фиксированными ценами Fix Price, строительный супермаркет «Метрика +», мебельный центр («Шатура-мебель», «Царь Мебель», «Белорусская Мебель» и др.), зона игровых аппаратов, детский лабиринт, детская развлекательная площадка «Немо парк» и бильярдный клуб.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Суши рум», «Кинобар», GELATO ITALIANO, «Пицца Шляпа», детское кафе «Ложка» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Московский» есть открытая автомобильная парковка на 500 машиномест.

Адрес:

Брянская область, г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 5

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Московский» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Октябрьской до остановки «ТРЦ Московский»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Московский»: 09.00 – 20.00;

Кинотеатр Кинопарк: 09:00-20:00;

Гипермаркет «Калита Град»: 08:00-23:00;

Строительный супермаркет «Метрика +»: 09:00-20:00;

Ресторан «Пицца Шляпа»: 09:00-20:00;

Мебельный центр: 09:00-20:00.