Кинопарк
ул. Октябрьская, 5, ТРЦ «Московский»
800 метров
Суражский городской центр культуры
ул. Ленина, 56
31.1 км
Мир
ул. Транспортная, 30
31.1 км
Октябрь
ул. Коммунистическая, 20
31.6 км
Кинотеатр Стародуб "Иллюзия"
Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 12
40.2 км
Цент Кино Климово
Брянская обл., пос. Климово, пл. Ленина, 1А
41.7 км
Злынковское КДО
пл. Свободы, д. 30
49.5 км
Восход
ул. К. Паскевича, 10
72.3 км
Аврора
2-й Октябрьский проезд, 1
84.7 км
Misteria Cinema
Юбилейная ул. 9
89.7 км
им. Калинина
ул. Коммунаров, 4
90.4 км
Гомельский областной драматический театр
пл.им.Ленина, 1
90.4 км
