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Александр Сосик
5 января 2017, 12:22
Я да Вас дозвониться не могу сутки((( Зачем тогда на Вашем сайте номера телефонов не существующие оставляете,???Зачем народ в заблуждение вводите?? К Вам ведь люди из других районов приезжают!!
5 января 2017, 12:22
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Александр Лебедько
30 декабря 2020, 22:12
Уважаемые Клинчане 30,12,2020 цена билета до 11,00 400 р после 11,00 500р . Хорошо подумайте стоит ли семьёй сходить в кино или проще купить годовую подписку онлайн кинотеатра. Частники зачем вы уничтожаете культурную жизнь будущих поколений !
30 декабря 2020, 22:12
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User
4 марта 2021, 21:03
Я хожу в кино по копеечным ценам в будни. 100 р, 170 р. очень довольна, с детьми уже все мультики пересмотрели. На выходных в 9 утра билеты по 150 р. просто нужно пораньше проснуться)
4 марта 2021, 21:03
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Алёна Волохо
29 сентября 2022, 16:57
Оценка
Супер!!!!
29 сентября 2022, 16:57
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Альбина Осипенко (васильцова)
28 апреля 2024, 16:39
Сам кинотеатр не плохой. НО, продавец на кассе Галина- это хамка каких еще поискать надо. Сначало уговорила купить пиццу, при покупки билетов в кино. Потом, когда нас не пустили в зал с пиццей, оказалось, что она забыла предупредить, что в зал с пиццей НЕЛЬЗЯ. При этом администратору все отрицала. Не забывая при этом хамить. Вранье- второе имя этой женщины. Надеюсь такие долго работать с людьми не будут. По итогу она даже не извинилась. За нее это сделала администратор. Очень приятная женщина.
28 апреля 2024, 16:39
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