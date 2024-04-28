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Кинопарк

Клинцы
Адрес
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 5, ТРЦ «Московский»
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Телефон

+7 (48336) 272-22 / бронирование

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Билеты от 450 ₽
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ТРК
Расположен в ТРЦ «Московский»

О кинотеатре

Кинотеатр «Кинопарк» в Клинцах находится на 2 этаже в развлекательной зоне ТРЦ «Московский» и является привлекательным центром досуга для горожан и жителей окрестных поселков. 

В кинотеатре имеется три небольших комфортных зала, каждый из которых вмещает 76 зрителей, в фойе работает кино-бар. В залах установлены цифровые проекторы, высококачественное акустическое и звуковое оборудование, современное освещение с ненавязчивой подсветкой ступеней во время сеанса. Ряды эргономичных кресел размещены амфитеатром.
Кинопоказы осуществляются в форматах 2D и 3D. В репертуаре фильмы популярных жанров: блокбастеры, комедии, боевики, анимация и т.д.

На одном этаже с кинотеатром «Кинопарк» расположены: парк развлечений «Немо», уютное кафе «Ложка» с большим выбором блюд русской и европейской кухни, игровая зона «Gamezone» с различными симуляторами.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Кинопарк» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Парковка
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Билеты от 450 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Кинопарк
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
20:05 от 500 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 1 сеанс
17:00 от 450 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 2 сеанса
19:15 от 500 ₽ 21:25 от 500 ₽ ...
Коммерсант
Коммерсант
Сегодня 1 сеанс
16:20 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Альбина Осипенко (васильцова) 28 апреля 2024, 16:39
Сам кинотеатр не плохой. НО, продавец на кассе Галина- это хамка каких еще поискать надо. Сначало уговорила купить пиццу, при покупки билетов в кино.… Читать дальше…
Александр Лебедько 30 декабря 2020, 22:12
Уважаемые Клинчане 30,12,2020 цена билета до 11,00 400 р после 11,00 500р . Хорошо подумайте стоит ли семьёй сходить в кино или проще купить годовую… Читать дальше…
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Скидки в кинотеатре
Именинникам

В день рождения мы даем скидку не только на боулинг, а также на бильярд. Используйте все возможности – продолжите приятный вечер в других зонах с солидной экономией. ​Именинникам полагается скидка 10%.

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Фильмы в кинотеатре Кинопарк

Сегодня 8 Завтра 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
20:05 от 500 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
17:00 от 450 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
19:15 от 500 ₽ 21:25 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Монахиня из Борли. Возвращение
Монахиня из Борли. Возвращение
2025, Великобритания, ужасы, детектив
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
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