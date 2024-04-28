Кинотеатр «Кинопарк» в Клинцах находится на 2 этаже в развлекательной зоне ТРЦ «Московский» и является привлекательным центром досуга для горожан и жителей окрестных поселков.

В кинотеатре имеется три небольших комфортных зала, каждый из которых вмещает 76 зрителей, в фойе работает кино-бар. В залах установлены цифровые проекторы, высококачественное акустическое и звуковое оборудование, современное освещение с ненавязчивой подсветкой ступеней во время сеанса. Ряды эргономичных кресел размещены амфитеатром.

Кинопоказы осуществляются в форматах 2D и 3D. В репертуаре фильмы популярных жанров: блокбастеры, комедии, боевики, анимация и т.д.

На одном этаже с кинотеатром «Кинопарк» расположены: парк развлечений «Немо», уютное кафе «Ложка» с большим выбором блюд русской и европейской кухни, игровая зона «Gamezone» с различными симуляторами.

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