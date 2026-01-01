Гость. в свой день рождения, может получить бесплатно 1 (один) билет на любой киносеанс (при условии, что на этот сеанс уже куплен хотя бы один билет за полную стоимость). Действует только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.