Владельцам карт

Владельцам карт, участвующих в партнерской программе, предоставляется скидка 5%. Подробности можно уточнить в кассе кинотеатра.

Владельцам карт
Коллективные посещения

Цена билетов при групповом посещении детьми (школьники) от 10 человек (1 сопровождающий бесплатно) - от 80 до 150 рублей. Подробности уточняйте по телефону или на сайте кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Победный будень

В среду все билеты на любой фильм, сеанс и любое место по 120 руб весь день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Старшему поколению посвящается

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам (при наличии действующих документов, пенсионного или ветеранского удостоверений) стоимость билета по 120 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ
Все лучшее - детям

Дети в возрасте до 5 лет (включительно) посещают кинотеатр бесплатно (без предоставления места). Для детей в возрасте до 13 лет (включительно) цена билета снижена на 30 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
День рождения

Гость. в свой день рождения, может получить бесплатно 1 (один) билет на любой киносеанс (при условии, что на этот сеанс уже куплен хотя бы один билет за полную стоимость). Действует только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
