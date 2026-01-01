Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Белгорода Кинотеатры Сети кинотеатров Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино На карте

Сеть Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино на карте в городе Белгород

Белгород
Синема Парк
ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
г. Белгород, ул. Щорса, 64, ТРК «Сити-Молл Белгородский»
+7 (495) 419-33-44 (автоинформатор)
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
