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Расписание сеансов кинотеатра «Иллюзион»

Сегодня 10 Завтра 11 пт 12 сб 13 вс 14
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
23:00 от 350 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
18:50 от 400 ₽ 20:55 от 400 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
17:10 от 400 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
12:30 от 400 ₽ 15:40 от 400 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
16:30 от 400 ₽ 19:00 от 400 ₽ 23:00 от 350 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
10:40 от 350 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
14:25 от 400 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
14:00 от 400 ₽ 21:20 от 400 ₽
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются! анимация, семейный, фэнтези 2026, Дания
2D
11:00 от 350 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
12:45 от 400 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
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