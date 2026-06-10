Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Иллюзион
Расписание сеансов кинотеатра «Иллюзион»
Расписание сеансов кинотеатра «Иллюзион»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
23:00
от 350 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
18:50
от 400 ₽
20:55
от 400 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
17:10
от 400 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
12:30
от 400 ₽
15:40
от 400 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
16:30
от 400 ₽
19:00
от 400 ₽
23:00
от 350 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
10:40
от 350 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
14:25
от 400 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
14:00
от 400 ₽
21:20
от 400 ₽
Тролли возвращаются!
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
2D
11:00
от 350 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
12:45
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
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