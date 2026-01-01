30 % скидка в любой день на все сеансы до 16:00 для студентов, пенсионеров, инвалидов. Билеты со скидкой можно приобрести только на кассе кинотеатра. Студентам при предъявлении студенческого билета, пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения, инвалидам при предъявлении соответствующего удостоверения. Акция не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом дистрибьютора, акция не суммируется с другими действующими акциями.
30% скидка на групповой поход от 10 человек в любой день до 16:00. На 10 детей допускается один сопровождающий со скидкой 100%. Билеты со скидкой можно приобрести только на кассе кинотеатра. Акция не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом дистрибьютора, акция не суммируется с другими действующими акциями.
30% скидка в любой день детям до 12 лет на все сеансы до 16:00 Дети до 5 лет проходят на сеанс бесплатно (без отдельного места). Билеты со скидкой можно приобрести только на кассе кинотеатра * акция распространяется на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+, 12+. Акция не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом дистрибьютора, акция не суммируется с другими действующими акциями.