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Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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😍þӧłįŋǻ Δøδρøðעωńãя♥ ✔Нα ήס३นmนß
10 августа 2016, 21:57
А есть фильм: Пит и его дракон? о.О
10 августа 2016, 21:57
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000000001987
20 июня 2017, 10:56
12 июня решили посмотреть фильм Мумия в данном кинотеатре,цены отличные, мы купили билеты за 180 руб на сеанс в 11.00. Людей немного, зал отличный, очень жирный минус продавщице билетов, видимо женщине совсем не до клиентов, очень отвратительно и с недовольством продала билеты, видимо мы ее отвлекли от важного дела-посиделок на диване в зале ожидания, посмотрела на билете фамилию продавца- вообще мужчина написан был. Просьба принять меры, портится общее впечатление от кинотеатра.
20 июня 2017, 10:56
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Киноафиша.инфо
20 июня 2017, 11:27
в ответ на сообщение
000000001987 от 20 июня 2017, 10:56
Здравствуйте!
Благодарим вас за отзыв!
Передаем информацию коллегам в кинотеатр, чтобы они могли разобраться в проблеме.
20 июня 2017, 11:27
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tihonenkoalinagmail
17 ноября 2019, 20:33
Оценка
Отвратительный обслуживающий персонал, не знающий элементарных законов. Нарушение авторских прав-в стиле сотрудников. Ситуация такая: приехали с мужем и двумя дочерьми 15-ти лет в кинотеатр на просмотр фильма «Доктор сон». Нам не продали 4 билета на сеанс. На этом фильме стоит ограничение по возрасту:18+,но так как девочки были в сопровождении нас,родителей,сотрудница кинотеатра просто не имели права не продать нам билеты. Настроение полностью испорчено и впечатление о кинотеатре тоже. Больше мы туда не вернёмся. Прежде чем взять кого-то на работу,просьба: проверьте сотрудников на грамотность и знание законов.
17 ноября 2019, 20:33
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Передаем информацию коллегам в кинотеатр, чтобы они могли разобраться в проблеме.
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