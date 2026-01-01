Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
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2026, США, ужасы, фантастика
Космическая Машка
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2026, Россия, комедия
Пропасть
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2026, Россия, триллер
Шевели перьями
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2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
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2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Тролли возвращаются!
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2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
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2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
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2026, Россия, комедия
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