«Олдскул»: Рецензия Киноафиши

День знаний на российских стримингах был отмечен премьерой комедийного сериала «Олдскул». За постановку взялись опытные режиссеры — Александр Жигалкин, снимавший, к примеру, новых «Папиных дочек», а также Евгений Шелякин, работавший над «Хэппи-эндом», «Тетей Мартой» и одним из спин-оффов «Кухни». Жемчужина проекта — харизматичная Мария Аронова в роли математички старой закалки, которая привыкла учить алгебре и геометрии кнутом, без пряника. Кроме того, одну из ключевых ролей сыграла набирающая популярность Таисья Калинина, известная по сериалу «Что-то положительное».

По сюжету Мария Трифонова (Мария Аронова) работает в обычной общеобразовательной школе. Все вокруг считают ее «олдскульной», ведь она последняя, кто получил звание «Учитель года СССР». Ее методы воспитания действительно остались в прошлом, хотя как учитель она и правда сильна. Волею случая героиню переводят преподавать в элитную школу, где учатся избалованные дети богатых родителей. Здесь методы Марии Павловны привить любовь к математике не прокатывают. С зумерами придется искать другие точки соприкосновения. В этой же школе учится единственная внучка героини — Настя (Таисья Калинина), с которой еще только предстоит наладить отношения.

Задумка сериала далеко не новая — на школьную тематику существует огромное количество драм, мелодрам, комедий и даже хорроров. Более того, угнаться за трендами и современными подростками крайне трудно, ведь мир вокруг меняется очень быстро. Однако же создателям проекта удалось запечатлеть кусочек реальной жизни и провести яркую параллель между общеобразовательными учреждениями и элитными гимназиями. С одной стороны, может показаться, что сериал полон штампов и стереотипов. С другой стороны, это скорее гиперболизированная форма чего-то подсмотренного взаправду, иначе не было бы так смешно.

Комедия у Жигалкина и Шелякина удается за счет крайне удачного столкновения мира прошлого и мира настоящего, который одной ногой уже шагает в будущее. Учительница старой закалки оказывается в новых для себя обстоятельствах и вынуждена если не бороться с ними, то хотя бы подстраиваться под них так, чтобы не проиграть. Хотя по ходу развития событий оказывается, что школьный мир очень замкнут, и его вне зависимости от крутости учебного заведения населяют примерно одни и те же архетипы — новомодный учитель английского (Дэниел Барнс), мнительный завхоз (Игорь Хрипунов), стервозная завуч (Надежда Жарычева), красивая биологичка (Анастасия Кипина), эксцентричный и все время неуместно драматизирующий директор (Павел Савинков), неуверенный новичок, который непонятно чем занимается (Евгений Михеев). Безусловно, солирует здесь Мария Аронова, которая очень органична в роли «олдскульной» учительницы. Даже в рамках довольно сердитой партии она все равно по-доброму высмеивает поведение и нравы зумеров, поощряя прорывы молодых, но ругая перегибы на местах. Вместо слепой критики молодого поколения, которая сейчас активно распространяется в соцсетях, сериал через юмористическую призму предлагает все же с молодежью подружиться.

Особую изюминку сериалу придает псевдодокументальный стиль съемки с ручной камерой, шальными зумами и бодрым монтажом. Герои «Олдскула» как будто бы оказываются в школьном реалити и то и дело дают оценку происходящему, глядя в камеру, словно дают интервью. Иногда они ломают четвертую стену прямо во время действия. За счет этого у сериала появляется флер «Дряни» и «Офиса», но только на русский манер — довольно специфические для нас и привычные для Запада приемы авторам удалось адаптировать под наш менталитет.

Главное же, чем цепляет «Олдскул» — это вечная тема отцов и детей, а в конкретном случае бабушек и внучек, но в свежей и актуальной обертке. Кажется, героям придется сделать немало шагов навстречу друг другу, чтобы наконец-то заговорить на одном языке. Однако, судя по первым трем сериям, путь их ждет трудный, но точно увлекательный и совсем не поддающийся математическим расчетам.