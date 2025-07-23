«Институт»: Рецензия Киноафиши

Текст написан на основе первых двух эпизодов.

13 июля стартовал новый мини-сериал MGM+ «Институт» — экранизация романа Стивена Кинга. Однако уже по первым трем эпизодам видно, что свежего взгляда тут не предвидится. Перед зрителем разворачивается нехитрая мистическая история в дешевых декорациях и со скучными интригами. Вместо пугающего триллера мы получаем невзрачную смесь мистики и семейной драмы, где сюжет ползет в замедленном темпе и почти лишен драйва.

Двенадцатилетний вундеркинд Люк Эллис (Джо Фриман) оказывается похищен и приходит в себя в секретной правительственной лаборатории под названием Институт. Здесь над одаренными детьми — телепатами и телекинетиками — тайно проводят эксперименты под руководством доктора Сигсби (Мэри-Луиз Паркер). Тем временем в соседнем городке появляется бывший полицейский Тим (Бен Барнс), решивший начать новую жизнь в провинциальном захолустье.

Барнс сыграл уставшего от мегаполиса мужчину, который целеустремленно ищет правду в глуши, а юный Фриман воплотил спокойного и рассудительного мальчика, вызывающего определенную симпатию. Но даже их старания не скрывают главный изъян — сериал ощущается продуктом категории B. Монотонные пейзажи провинциального городка и скромные декорации выглядят неубедительно, а спецэффекты скудны — все это создает впечатление бюджетной поделки. Из-за этого сложно прочувствовать эмоции героев, а сюжетные ходы кажутся вторичными и попросту не работают.

Если в романе Кинг отдает дань модным сверхъестественным сериалам вроде «Очень странных дел», то здесь об этой ностальгии упоминают главным образом сами персонажи. «Институт» не пугает и не погружает в безысходность, а просто медленно ползет по накатанной схеме. Авторы подбрасывают вопросы — зачем здесь все дети, кто стоит за жестокими экспериментами — но ответы откладываются на потом. Герои много говорят о тайном объекте и поиске правды, однако до решающего столкновения сил добра и зла пока не доходит.

Еще одна потерянная нота — собственно, сам страх. Вместо настоящего ужаса и глубоких переживаний акцент сделан на искусственной таинственности и узнаваемых мотивах. Заточенные в Институте дети напоминают героев «Доктора Сна» и «Кэрри», а кабинет Сигсби отдает декорациями «Воспламеняющей взглядом». Во всей этой истории главное — классическая борьба со злом. Пока сериал не превращается в по-настоящему страшный триллер, хотя потенциал имеется. Он скорее неприлично медленно разгоняется, поэтому эмоции первые эпизоды практически не вызывают.

Шоураннер Джек Бендер («Настоящий детектив», «Остаться в живых») явно прилагал усилия, но со скромным бюджетом далеко не уедешь. В частности, Мэри-Луиз Паркер, обычно блистающая в ролях сильных женщин, здесь остается холодной и статичной — строгая доктор Сигсби по тексту ровно соответствует штампу «злодейки-ученого», и даже яркая актриса не в состоянии оживить этот шаблонный образ. Вместо визуального драйва и ярких кадров мы видим слишком статичную серую картинку. Актеры — Барнс, Паркер и другие — выглядят скорее гостями на экране, чем полноценным актерским составом. Их герои могли бы быть гораздо многослойнее, но пустота сюжета и стандартные повороты не дают им раскрыться.

«Институт» — тихий и обстоятельный сериал, а не громкий хит. Возможно, самое интересное еще впереди, и последующие эпизоды разгонят интригу, но пока признаков прорыва не видно. Проект явно опирается на имя Кинга, но обходится без ярких идей и неожиданностей. Зрители могут надеяться на интересное развитие событий, однако «Институт» рискует остаться в тени более ярких проектов даже среди экранизаций самого Кинга. Сериал напоминает безымянный драматический фильм без запоминающихся сцен. Такое кино можно увидеть утром или поздно вечером по телевизору, потому что в прайм-тайм его едва ли поставят. На данный момент это аккуратно сделанная, но скучная история, которая вряд ли надолго засядет в памяти.