«Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки»: Рецензия Киноафиши

Прошло 20 с лишним лет с того исторического для ромкомов дня, когда на экранах, неуклюже переставляя знаменательно прямые ноги, появилась Бриджит Джонс. Придуманная журналисткой Хелен Филдинг, однофамилицей автора знаменитого «Тома Джонса», она придала привычно легковесному жанру приземленности в духе реалистических произведений Джейн Остин. Романы обеих — «Дневник Бриджит Джонс» и «Гордость и предубеждение» — объединяют не только некоторые сюжетные ходы, фамилия и несносный характер одного из центральных героев, мистера Дарси, но и образ протагонисток. С поправкой на приметы времени чересчур свободомыслящая Лиззи Беннет воспринимается такой же парией, как Бриджит Джонс — сквернословящая, курящая, частенько пьющая, склонная к депрессии и, главное, по-прежнему одинокая в 30 лет.

Однако, в отличие от Остин, Филдинг не остановилась на «жили они долго и счастливо». Вероятно, не только из-за высокого процента разводов и той же тяги к реализму, которого становилось всё меньше с каждой новой книгой о Бриджит Джонс. Что, впрочем, никак не сказывалось на продажах книг и бокс-офисе экранизаций. В «Гранях разумного» и «Бриджит Джонс 3» всё было подчинено необходимости продолжать историю героини, как бы неоправданно и неловко это ни было. В сиквеле старушка Бридж оказывается в тюрьме в Таиланде и почти сказочным образом из нее освобождается, а в триквеле случайно знакомится с заботливым и совестливым гением-миллиардером — сложно сказать, какой из сюжетов был более фантастичным. Возросшей мерой условности новые фильмы больше напоминали сюжеты Генри Филдинга, а не Остин.

В финале триквела казалось, что история Бриджит исчерпана. Уже построив карьеру на телевидении, она с третьей попытки вышла замуж за Марка Дарси (Колин Ферт) и даже родила от него сына Уильяма. Но счастье их продлилось недолго. В новом фильме Хелен Филдинг избавилась от бедняги Марка в лучших традициях Джорджа Мартина, но в отличие от него обошлась без кровавых подробностей. В скупых ретроспекциях мы узнаем, что Марка во время одной из его рабочих поездок убили сомалийские террористы, что в очередной раз напоминает о том, что писатели иногда опаснее боевиков.

С тех пор прошло четыре года. Бриджит (Рене Зеллвегер) не теряет присутствие духа, но никак не может избавиться от призрака погибшего мужа, о котором вспоминает всякий раз, когда укладывает спать своих очаровательных детей — 10-летнего Билли (Каспер Кнопф), необычайно серьезного для своего возраста, и 6-летнюю крошку Мейбл (Мила Янкович). Многочисленная свора друзей Бриджит, собранная ею за предыдущие три фильма, по-прежнему в строю и принимает деятельное участие в ее жизни. Вместе они решают, что четырех лет скорби более чем достаточно, поэтому ей пора вернуться на работу и найти себе кого-нибудь.

Этим кем-то становится Рокстер (Лео Вудалл), парковый рейнджер, нежно прозванный Бриджит «лесным Адонисом». Он и есть тот самый мальчишка, от которого она якобы без ума. Их любовная линия самая слабая в фильме. Между персонажами не ощущается химии — вегетарианцы смотрят на мясо с бóльшим чувством, чем Бриджит и Рокстер друг на друга. Их диетический и совсем необязательный роман заканчивается так же вяло, как и начался. Во многом дело в том, что Рокстер — пустышка. Его попросту не стали прописывать. Наблюдать за бессмысленными улыбками и раздеваниями Вудалла так же неинтересно, как за Бриджит, которая отыскивает и отряхивает завалявшееся где-то либидо. Ситуацию слегка спасает только по-британски самоуничижительный юмор.

Следуя классической схеме, опробованной еще в «Дневниках», Филдинг припрятывает для Бриджит любовную удачу в «неочевидном» месте. Школьный учитель ее детей мистер Уолликер (Чиветель Эджиофор) строг, серьезен, принципиален, снисходителен к эксцентричным выходкам, не лишен убеждений, хорош собой и замечательно ладит с детьми. Под его закованной в научные принципы широкой грудью бьется чувствительное сердце — зачем Бриджит горевать о погибшем Марке, если она нашла его живого двойника?

Мечась между никчемным Рокстером и незамеченным мистером Уолликером, Бриджит попадает в анекдотические ситуации и активно подбрасывает дрова в ярко горящий костер ностальгии. В фильме полно отсылок к прошлым частям: печально известный голубой суп, неловкий ужин у Космо или целый выводок друзей и родственников Бриджит, вновь примеривших свои старые, потускневшие от времени образы.

Самые запоминающиеся сцены безраздельно принадлежат Хью Гранту и Эмме Томпсон. Грант вернулся к роли Дэниэла Кливера, который предстает обаятельно уставшим от себя старым пронырой. Томпсон вновь сыграла доктора Роулингс, чьим здравым смыслом Бриджит пользуется при всяком случае. Этих двух артистов до обидного мало, но вполне достаточно, чтобы протянуть почти два часа хронометража, не отвлекаясь на телефон (для цифрового релиза это уже достижение).

«Без ума от мальчишки» был бы рядовым ретросиквелом, если бы не одна его особенность. В прежде ясной истории Бриджит, которую чаще всего омрачали ею же созданные трудности, впервые наступают по-настоящему ненастные, горестные дни. Чернила меланхолии проявляются в сюжете случайно разбросанными кляксами, но звучат они правдивее прочего текста. Ромком временами оборачивается геронтологическим драмеди с типичной для него темой смерти. Переключения двух этих регистров происходит не всегда гладко. Филдинг, потерявшая мужа Кевина Каррена в 2016 году, сентиментально, но без фальши передает чувства Бриджит, но вместе с соавторами славно заваливает часть, посвященную «мальчишке», который этой истории, кажется, совсем не нужен (отдельно заметим, что фильм подхватывает наметившийся тренд на изображение отношений юношей и куда более опытных женщин, явленный, к примеру, в «Плохой девочке» или «Любви по вызову» с той же Томпсон).

Хочется надеяться, что это неидеальная и необязательная история станет последней главой в дневнике Бриджит Джонс, которая заслужила спокойной жизни. Да и мистера Уолликера жаль.