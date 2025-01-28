«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»: Рецензия Киноафиши

Всё началось с идеи сделать анимированную пародию на «Звездные войны» в английском духе, примерно тонны пластилина и 50 фунтов — крошечной суммы, за которую телевизионный актер Питер Саллис, известный по роли в бесконечном ситкоме «Последнее из летних вин», согласился озвучить одну из ролей в «Пикнике на Луне» (1989). Это первый мультфильме Ника Парка о Уоллесе и Громите. Парк, получивший поддержку Национальной школы кино и телевидения, а также студии Aardman Animations, работал над ним в течении нескольких лет практически в одиночку. Когда же дело дошло до озвучки, Саллис, если верить легенде, был так удивлен его звонку, что от неожиданности выругался.

Вероятно, еще больше Саллиса удивило, что в 1991 году «Пикник на Луне» получил оскаровскую номинацию, где проиграл «В мире животных» — другой работе того же Парка. С тех пор мультфильмы про Уоллеса и Громита — в основном 30-минутные — успели заработать еще несколько «Оскаров», а Парк расширил свою уютную анимированную вселенную, добавив в нее барашка Шона.

Обаяние историй про нелепого изобретателя Уоллеса и его верного и молчаливого пса-интеллектуала Громита строилось, с одной стороны, на типично английской эксцентричности образов, абсурдном юморе и игре с клише и жанрами, а с другой — на уютной узнаваемости и вещественной достоверности любовно слепленного окружающего их мира. В первых фильмах серии рука Парка буквально ощущалась в пластилиновых фигурках героев, хранивших отпечатки его пальцев. Новые технологии чуть сгладили этот эффект, но в «Самой большой мести» знакомый мир по-прежнему ощущается почти тактильно.

Неизменными остались и Уоллес с Громитом. Первый, озвученный Беном Уайтхедом, который пришел на смену почившему Саллису, по-прежнему щеголяет северным йоркширским акцентом, изобретает необязательные приспособления на все случаи жизни и успел автоматизировать, кажется, все вещи в доме. Второй всё так же стоически переносит все причуды хозяина, реагируя на них одной только мимикой, и находит от них спасение в чтении «Преступления и наказания» Фидо Догстоевского и работе в любимом саду.

Но деятельный ум Уоллеса лишает его и этого небольшого удовольствия. Ученый, читающий, к слову, газету Incorporating Mad Scientist Monthly, изобретает Норбота (Рис Шерсмит) — робота, напоминающего садового гнома с оскалом Щелкунчика, который по его мысли должен избавить Громита от столь любимых им домашних хлопот. О чудесном и в кои-то веки практичном изобретении Уоллеса узнает вся округа. В дом номер 62 по Уэст-Уоллаби Стрит даже приезжает телевидение.

Так о Норботе узнает Фезерс Макгроу — дьявольски умный пингвин-манипулятор, которого Уоллес и Громит засадили за решетку (то есть в зоопарк) еще в «Неправильных штанах» (1993). Тогда злодей попытался украсть голубой алмаз и подставить при этом Уоллеса. Все эти годы он вынашивал план мести и теперь готов действовать. Очень кстати для Фезерса алмаз, хранившийся в сейфе, должны продемонстрировать публике старший инспектор Макинтош (Питер Кэй) и его помощница Мукерджи (Лорен Пател).

Этот сюжет, в котором сценарист Марк Бертон смешал и высмеял приметы prison film, бадди-муви, heist movie, полара и неонуара, Парк слепил и перенес на экран с изобретательностью классических слэпстик-комедий и комическим таймингом, достойным Бастера Китона. Также режиссер как всегда наполнил мир мультфильма сотней мелких забавных деталей и поп-культурных отсылок.

Так, репортершу озвучивает Дайан Морган, известная по образу недалекой и ужасно смешной журналистки Филомены Канк. Имя телеведущего Антона Дека намекает на дуэт Энта и Дека (они фигурируют в «Реальной любви» в линии Билли Мэка). Фезерс играет на органе на своей субмарине, как капитан Немо в «20 000 лье под водой», а в своей камере в зоопарке старательно подражает Максу Коди — персонажу Роберта Де Ниро из «Мыса страха» Мартина Скорсезе. Продолжать этот список можно еще долго (мною были обнаружены отсылки еще и к злодею из бондианы Эрнсту Ставро Блофельду, сериалу «Офис», Освальду Кобблпоту и забавный автореференс к «Пикнику на Луне»).

В мире, который трагически меняется каждый день, эксцентричная дружба Уоллеса и Громита, всегда готовых вместе противостоять злу и здравому смыслу, остается одним из немногих островков покоя. До новых встреч на Уэст-Уоллаби Стрит, 62.