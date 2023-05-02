«Сантехники Белого дома»: Рецензия Киноафиши

США, июнь 1972 года. До президентских выборов остается примерно полгода. В это время уже вовсю идет гонка между действующим президентом Ричардом Никсоном, который представлял республиканцев, и демократами Джорджем Макговерном и Сарджентом Шривером. 17 июня охранник в вашингтонском отеле «Уотергейт» замечает, что кто-то проник в располагавшийся там офис Национального комитета Демократической партии. Тогда полиция задерживает пятерых мужчин, которые по поручению Гордона Лидди и Говарда Ханта устанавливали там прослушку и искали документы, компрометирующие штаб противников. Вскоре, несмотря на победу Никсона на выборах в ноябре 1972 года, следствию удалось доказать осведомленность президента в тех преступных делах. Эта история закончилась отставкой Ричарда Никсона и получила название «Уотергейтский скандал».

В картине 1976 года « Вся президентская рать » с Дастином Хоффманом и Робертом Редфордом о двух журналистах, расследовавших те события для The Washington Post, есть фраза: «Это были не очень умные ребята, так что ситуация вышла из-под контроля». И новый мини-сериал «Сантехники Белого дома» от HBO в пяти эпизодах рассказывает как раз об этом. Тема Уотергейтского кризиса, судя по всему, не теряет актуальности для американцев. С даты крупнейшего политического скандала в истории США прошло более 50 лет, и в прошлый, юбилейный, год на телеканале Starz вышел « Газлит » — мини-сериал об Уотергейте с Шоном Пенном и Джулией Робертс . В том проекте в центре сюжета были генеральный прокурор Джон Митчелл и его жена Марта, ответственные за те события.

Сантехники Белого дома

«Сантехники Белого дома» — очередной взгляд на ту историю, но уже со стороны так называемой группы сантехников Белого дома. Это были оперативники во главе с финансовом советником Комитета по переизбранию Никсона Гордоном Лидди и бывшим офицером ЦРУ Говардом Хантом, которые якобы, как «сантехники», устраняли утечки информации, а по факту занимались шпионажем и сбором компромата. Шоураннерами и сценаристами сериала выступили Алекс Грегори и Питер Хайк, а поставил его Дэвид Мэндел, что может многое сказать о стилистике и юморе новинки тем, кто смотрел « Вице-президента ». Они также писали сценарий и для этой политической сатиры, которая несколько раз побеждала в премии «Эмми», в том числе и в номинации за лучший сценарий комедийного телесериала. При создании этого проекта авторы в основном опирались на книгу Эгиля и Мэтью Крогов 2007 года «Честность: Хорошие люди, плохой выбор и жизненные уроки из Белого дома».

Сантехники Белого дома

Сериал действительно получился смешным и даже немного безумным. Причем большинство из этих «безумств», как ни странно, происходило на самом деле. За комизм истории и отвязную актерскую игру отвечают Вуди Харрельсон и Джастин Теру . Харрельсон играет Ханта, который участвовал в планировании военной операции в заливе Свиней против правительства Фиделя Кастро, а теперь пишет шпионские романы (за него их, как машинистка, набирает жена Дороти). Теру исполняет роль бывшего агента ФБР Лидди, который любит слушать пластинки с записями речей Гитлера и хвастается «кельтско-тевтонским» происхождением своей жены Фрэн.

Сантехники Белого дома

Оба героя, нанятых администрацией Никсона, начинают клоунаду, в которой сцена за сценой идут комичные маскировки, нелепые миссии и забавные диалоги. Попытки добиться успехов в задачах, которые они ставят перед своими помощниками — кубино-американскими «патриотами», — срываются из-за нелепых ошибок вроде той, когда один из приятелей Ханта приносит с собой в «Уотергейт» не тот набор отмычек. У Теру при этом прекрасно получается изображать напыщенного павлина, в тайне неуверенного в себе, который винит всех вокруг, кроме себя.

Сантехники Белого дома

Помимо фарсовых ситуаций, в сюжет проникают различные «инородные тела», например, семейные драмы или отсылки к современным политическим действиям республиканцев. А в остальном герои носят дурацкие парики, ворчат друг на друга, творят всякие глупости и красуются перед начальством. По сути «Сантехники Белого дома» — это комедия о спасении демократии, которое случилось благодаря глупости и некомпетентности людей, ей вредивших. История Уотергейта такая большая, странная и беспрецедентная, что каждая новая адаптация тех событий получается непохожей на предыдущую и интересной. И первый эпизод очередного сериала о скандале обещает смешное и увлекательное шоу.