«Война против всех»: Рецензия Киноафиши

Однажды в Америке

Режиссёр Джон Майкл МакДона пошёл по стопам младшего брата Мартина МакДона («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов») и направил свою камеру на Америку. До этого постановщик снял прогремевшие с большим фестивальным успехом ленты «Однажды в Ирландии» и «Голгофа», обе подверженные очень ирландским настроениям и куда более меланхоличные и угнетающие, чем его новая картина. «Война против всех» впервые явила себя зрителям на Берлинском кинофестивале и отправилась покорять мир под лозунгом «Беспринципная комедия», которая зовётся так вполне обоснованно.

Кадр из фильма «Война против всех»

Все мы привыкли к дуэту «хороший полицейский, плохой полицейский», но у МакДоны в этот раз оба копа – самые настоящие мерзавцы. Они не едят пончики и не ездят по городу в полицейской машине с сигналками. Вместо этого они рассекают на Кадиллаке, сбивают мима, чтобы узнать, издаст ли он при этом звук, балуются наркотиками заодно с преступниками, активно берут взятки и постоянно попадают в кабинет к боссу, что больше напоминает школьный «ковёр», где взрослый дядя отчитывает недалёких учеников, а они обещают стать лучше, на деле же пропуская все замечания мимо ушей. И каким-то волшебным образом парочке этих дурашливых и аморальных болванов всё сходит с рук. Но однажды на их пути встаёт английский лорд (звезда подростковых антиутопий Тео Джеймс), который отрастил бороду и решил украсть миллион долларов. Однако у Боба (Майкл Пенья) и Терри (Александр Скарсгард) свои планы на эти деньги.

Кадр из фильма «Война против всех»

Если в центре сюжета оказались антигерои, то их обязательно необходимо наделить хотя бы малой долей человечности, иначе сопереживать им будет непросто. Поначалу кажется, что не существует на свете больших негодяев, чем Терри и Боб. Естественно, степень их безумств и отпускаемого чёрного юмора, направленного на все существующие в мире меньшинства, доводит до колик в животе, а их наглость и решительная готовность попасть под пулю создают картину таких персонажей, единственной мотивацией которых служит тотальный пофигизм, жажда материальных благ и желание оттянуться по полной, невзирая на последствия. Однако же ближе к середине понимаешь, что и нравственность, которую так назовёшь, конечно, с большой натяжкой, в них всё же присутствует. Боб проявляет её в семейных отношениях, которые внешне далеки от идеальных, но представляют для него огромную ценность. Ну а закоренелый алкоголик и холостяк Терри удивляет своей привязанностью к «девушке в беде» в исполнении Тессы Томпсон и оказавшемуся на улице мальчонке. И не стоит скидывать со счетов крепкую дружбу между героями, которые готовы до самого конца прикрывать друг друга. Более того, в финале срабатывает куда более высокий мотив, чем деньги, что хоть и разрушает сложившийся образ персонажей, но служит, скорее, необходимостью, чем потаканием шаблонам. Ведь одна уже фамилия МакДоны в титрах означает редчайшую самобытность.

Кадр из фильма «Война против всех»

Конечно, «Война против всех» в чём-то перекликается с предыдущими работами режиссёра. Несмотря на отсутствие в кадре Брендона Глисона, холодных и мрачных ирландских пейзажей и глубокой смысловой насыщенности, в новый фильм постановщика перекочевали позволяющие себе любые крайности чёрные шутки (в особенности расистские), а также слегка суицидальные настроения. Как и оба персонажа Глисона, герои Скарсагрда и Пеньи не боятся смерти и даже будто ищут возможности вступить с ней в переговоры. Однако им всё же повезло больше, и режиссёр решил не омрачать финал комедийной истории, которой это совсем не подобает.

Кадр из фильма «Война против всех»

Радует фильм и обилием харизматичных второстепенных персонажей. Чего только стоит женоподобный, элегантный и невротичный герой Калеба Лэндри Джонса, раскрывшегося как никогда ранее. Ирландские корни режиссёра и связь с его прошлыми работами выразились также в персонаже великолепного ирландца Дэвида Уилмота, который вызывает не меньшее расположение, чем актёры, чьи фамилии значатся на постере первыми. То же касается и Малкольма Баррета, составившего в итоге пару с главным клоном Бритни Спирс – Дерриком Бэрри. А вот любимец поклонников «Дивергента» Тео Джеймс на таком красочном фоне слегка затерялся.

В общем, на фильм идти стоит при любых обстоятельствах. Единственной уважительной причиной может стать лишь ваша тонкая душевная организация, не одобряющая отсутствия в кино каких-либо правил и ограничений.

Кадр из фильма «Война против всех»

В российском прокате с 3 ноября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Война против всех»

Трошина Олеся