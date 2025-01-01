Разыгрываем призы к фильму «Таинственное убийство»
Не пропустите в кино французский детектив!
15 декабря в прокат выходит остросюжетный фильм «Таинственное убийство».
Говорят, что у каждого следователя есть преступление, которое преследует его, дело, которое причиняет ему бесконечную боль. Для Йохана это дело – убийство Клары.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор книг от издательства INSPIRIA.
Победителей определит наш робот 2 января.
