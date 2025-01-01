К премьере семейной комедии «Манюня» разыгрываем одноименную книгу Наринэ Абгарян
2 июня в прокат выходит комедия «Манюня», основанная на детском бестселлере Абгарян Наринэ.
Горы, солнце, прекрасные зеленые луга и ощущение праздника. После смешного эпизода в школе девочки Наринэ и Манюня становятся лучшими подругами. Очень быстро в кадре появляются забавные родственники главных героинь. Особенно выделяется Ба, бабушка Манюни. Наринэ очень боялась строгой женщины, но во время их знакомства выяснилось, что Ба печет тающее во рту печенье и вкуснейший яблочный пирог. Девочек-непосед ждет масса забавных приключений.
