К премьере семейной комедии «Манюня» разыгрываем одноименную книгу Наринэ Абгарян

Дата окончания викторины: 16 июня 2022 10:27
Не пропустите солнечный фильм в кино!

2 июня в прокат выходит комедия «Манюня», основанная на детском бестселлере Абгарян Наринэ.

Горы, солнце, прекрасные зеленые луга и ощущение праздника. После смешного эпизода в школе девочки Наринэ и Манюня становятся лучшими подругами. Очень быстро в кадре появляются забавные родственники главных героинь. Особенно выделяется Ба, бабушка Манюни. Наринэ очень боялась строгой женщины, но во время их знакомства выяснилось, что Ба печет тающее во рту печенье и вкуснейший яблочный пирог. Девочек-непосед ждет масса забавных приключений.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу!

Победителей определит наш робот 16 июня.

Победители:

michael_golu***@mail.ru

s456_petr***@mail.ru

Викторина окончена
