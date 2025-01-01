Разыгрываем призы к фильму «Клон»

19 мая в прокат выходит новый остросюжетный фильм «Клон» с Аароном Полом и Карен Гиллиан в главных ролях.

В мире будущего люди вынуждены отстаивать свое право на существование в публичных смертельных поединках со своими клонами. Когда специалисты ставят Саре тяжелый диагноз, она приобретает собственного двойника, чтобы он заботился о близких. Но когда девушка выздоравливает и решает деактивировать клона, она сталкивается с новым суровым законом. Саре придется сойтись со своим двойником в смертельной битве. Ей нужно совершить невозможное, чтобы победить совершенное оружие для манипуляций и убийства – идеальную версию себя.

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте футболку и кепку с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 7 июня.

Победители:

daniel.negr***@yandex.ru

mut***@yandex.ru