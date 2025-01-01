Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем сувенирную продукция с символикой фильма «King’s Man: Начало»

Дата окончания викторины: 7 февраля 2022 10:29
Не пропустите в кино шпионскую комедию от режиссера «Людей Икс»!

13 января в прокат выходит фильм Мэттью Вона «King’s Man: Начало» с Рэйфом Файнсом в главной роли.

Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте сувенирную продукцию с символикой фильма «King’s Man: Начало»: рюкзак, кепку, нашивки или футболку.

Победителей определит наш робот 7 февраля.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

ganna1***@mail.ru angell***@mail.ru shakirov.ra***@yandex.ru venomimar***@mail.ru stepanoff-vo***@mail.ru

Викторина окончена
