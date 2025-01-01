Меню
Дата окончания викторины: 12 января 2022 10:10
Не пропустите семейную анимацию о новых приключениях озорного коня!

30 декабря в прокат выходит мультфильм «Три богатыря и Конь на троне».

Как всегда, наш любимый конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.

Правильно ответьте на вопросы и выиграйте рюкзак с символикой мультфильма.

Разыгрываем призы к мультфильму «Три богатыря и Конь на троне»

Победителей определит наш робот 12 января.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

lida***@mail.ru

ule***@mail.ru

fag***@yandex.ru

Викторина окончена
