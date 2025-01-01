Разыгрываем призы к мультфильму «Три богатыря и Конь на троне»

30 декабря в прокат выходит мультфильм «Три богатыря и Конь на троне».

Как всегда, наш любимый конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.

