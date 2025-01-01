Меню
Киноафиша Викторины о кино Насколько хорошо вы знаете современное российское кино?

Дата окончания викторины: 15 декабря 2021 10:35
Вспоминайте любимые фильмы и получайте эксклюзивные сувениры!

Киноафиша.Инфо совместно с телеканалом TV1000 Русское Кино объявляет конкурс на звание лучшего знатока российского кино.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор призов от телеканала TV1000 Русское Кино.

Победителей определит наш робот 15 декабря.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

koshka-mary2***@ya.ru catherineblagush***@gmail.com buirych***@mail.ru efimovleoni***@yandex.ru sa***@mail.ru kiri4u***@gmail.com nastya-kolo***@mail.ru bobri***@yandex.ru n.trif0n0***@mail.ru olgagrigor***@gmail.com

Викторина окончена
