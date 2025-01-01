Разыгрываем бестселлер «Бортпроводница» от издательства «Азбука»

Меню
Дата окончания викторины: 8 ноября 2021 10:02
Книга, легшая в основу одноименного сериала, впервые публикуется на русском языке!

Год назад на малые экраны вышла детективная комедийная драма «Бортпроводница» по роману Криса Боджалиана «Бортпроводница». Поклонники сериала наконец-то смогут прочитать первоисточник, впервые переведенный на русский язык.

Бортпроводница Кассандра Боуден не прочь развеяться между рейсами, ей не в новинку просыпаться в постели с малознакомым мужчиной. И вот опять утро из тех, что вызывают стыд и раскаяние: номер-люкс, кошмарное похмелье, провал в памяти и очередной красавчик рядом. Только почему он совсем не дышит? И почему простыни залиты кровью из его рассеченного горла? Одинокая женщина в арабской стране, Кэсси не осмеливается обратиться в полицию. Поэтому ей приходится отчаянно лгать — и по пути в аэропорт вместе с экипажем лайнера, и в полете до Парижа, обслуживая салон первого класса, и в Нью-Йорке, где ее встречают агенты ФБР. И теперь единственный способ выпутаться из паутины лжи — докопаться до правды, узнать, что на самом деле произошло в той дубайской гостинице…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте остросюжетный роман Криса Боджалиана «Бортпроводница» от издательства «Азбука».

Победителей определит наш робот 8 ноября.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

foz***@mail.ru

blago_ned***@mail.ru

gleb_starost***@gmail.com

Викторина окончена
