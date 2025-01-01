Разыгрываем призы к фильму «Родные»

11 февраля в прокат вышла семейная комедия «Родные» с Сергеем Буруновым и Ириной Пеговой.

Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания и проверка отношений на прочность. Но самое важное они поймут только в конце этой необычайной поездки...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 22 февраля.

Победители:

tit***@list.ru lamars1***@gmail.com dimt***@rambler.ru