Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем настольные игры от издательства Hobby World

Разыгрываем настольные игры от издательства Hobby World

Дата окончания викторины: 13 января 2021 12:11
Разыгрываем настольные игры от издательства Hobby World

Окунитесь в увлекательный мир фантазий и прокачайте свои «серые клеточки»!

Крупнейшее российское издательство, дистрибьютор и производитель настольных игр Hobby World и федеральный портал Киноафиша.Инфо запускают конкурс. Участники получат возможность выиграть одну из трех игр-бестселлеров: «Властелин колец: Странствия в Средиземье», «Гравити Фолз» или «Звёздные Войны: Восстание. Рассвет Империи».

Отметим, что настольные игры – это не только веселое времяпровождение для друзей и родственников, но и отличный способ развить различные полезные навыки. Например, научиться терпению, проявить креативность, улучшить реакцию и даже узнать что-то совершенно новое.

Правильно ответьте на вопросы викторины и ждите подведения итогов.

Победителей определит наш робот 13 января.

Победители:

lilho***@bk.ru bagrov-1***@list.ru jasminnikit***@mail.ru

Фото призов:

Разыгрываем настольные игры от издательства Hobby WorldРазыгрываем настольные игры от издательства Hobby WorldРазыгрываем настольные игры от издательства Hobby World

Викторина окончена
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше