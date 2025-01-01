Разыгрываем настольные игры от издательства Hobby World
Окунитесь в увлекательный мир фантазий и прокачайте свои «серые клеточки»!
Крупнейшее российское издательство, дистрибьютор и производитель настольных игр Hobby World и федеральный портал Киноафиша.Инфо запускают конкурс. Участники получат возможность выиграть одну из трех игр-бестселлеров: «Властелин колец: Странствия в Средиземье», «Гравити Фолз» или «Звёздные Войны: Восстание. Рассвет Империи».
Отметим, что настольные игры – это не только веселое времяпровождение для друзей и родственников, но и отличный способ развить различные полезные навыки. Например, научиться терпению, проявить креативность, улучшить реакцию и даже узнать что-то совершенно новое.
Правильно ответьте на вопросы викторины и ждите подведения итогов.
Победителей определит наш робот 13 января.
Победители:
lilho***@bk.ru bagrov-1***@list.ru jasminnikit***@mail.ru
Фото призов: